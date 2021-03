Toto Wolff: "De racegoden waren ons gunstig gezind in Bahrein"

Mercedes-teambaas Toto Wolff kon zijn geluk niet op nadat coureur Lewis Hamilton de Grand Prix van Bahrein op zijn naam wist te schrijven. Na de moeizame voorbereiding en vooral gezien de snelheid van Red Bull Racing in de overige sessies had de Oostenrijker geen rekening gehouden met een zege van zijn renstal bij de opening van het seizoen 2021. Die kwam er wel, mede dankzij een tactische gok.

Wolff: "Als iemand me vooraf had verteld dat dit het resultaat zou zijn van de race in Bahrein, dan zou ik diegene niet hebben geloofd. Maar we hebben ons knap herpakt na de wintertest. We waren en zijn weer competitief. De strategie maakte het verschil. We namen een gewaagde beslissing in het begin, waardoor de positie op de baan in ons voordeel veranderde. En aan het eind waren de racegoden ons gunstig gezind."

Red Bull Racing is nog wel sneller, vooral over één ronde, maar de Mercedes W12 doet weinig meer voor de RB16B onder. Wolff vervolgt: "We gaven bijna vier tienden toe in de kwalificatie en dat is een groot gat. Het is lastig om dat goed te maken. We wisten wel dat we onder raceomstandigheden een goede auto zouden hebben, maar we wisten niet of het goed genoeg zou zijn. We moeten uitvogelen waarom de wagen zondag beter was dan tijdens de lange runs op de andere dagen."

"Bahrein is nooit een van de beste races voor Red Bull Racing geweest en de voorbije jaren kwamen ze vaak hortend en stotend uit de startblokken. Daar was nu absoluut geen sprake van. Het wordt extreem lastig om hen te verslaan dit seizoen. Zij voeren het veld op dit moment aan, maar in Bahrein hadden we de racegoden aan onze zijde. Het was geen kwestie van opeens veel meer performance, maar een combinatie van een geweldige strategie, een solide raceauto en een beetje geluk."