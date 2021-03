Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft tijdens de Grand Prix van Bahrein maar liefst 29 keer de track limits in bocht 4 overschreden. Dat blijkt uit onboard-beelden van de regerend wereldkampioen. De Brit kreeg pas halverwege de race de instructie om zijn auto in bocht 4 binnen de lijnen te houden, maar op dat moment had hij er al veelvuldig 'misbruik' van gemaakt.

Hamilton profiteerde van een grijs gebied in de reglementen. Op vrijdag en zaterdag lette de wedstrijdleiding streng op de track limits in bocht 4, op zondag was het toezicht minder strikt. Pas bij een voordeel in een rechtstreeks gevecht zou de wedstrijdleiding ingrijpen, totdat bleek dat beide Mercedes-coureurs consequent over de schreef gingen in bocht 4. Toen zagen de stewards zich opeens genoodzaakt om Hamilton en diens teamgenoot Valtteri Bottas op de vingers te tikken.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vraagt tegenover The-Race.com om opheldering van de internationale autosportbond FIA. "Deze regels rond track limits zullen altijd omstreden blijven. We moeten naar een eenduidige situatie toe. Je kunt niet zeggen dat het oké is om de track limits tijdens de race te overschrijden en tegelijkertijd zeggen dat het verboden is om daar in te halen. Wees duidelijk en zorg dat het wit of zwart is. Nu is het een grijs gebied."

In onderstaand filmpje is te zien hoe Hamilton in totaal 29 keer de track limits voor lief nam tijdens de Grand Prix van Bahrein: