Sergio Perez wilde uit zijn Red Bull springen: "Hoorde ineens mijn engineer op de radio"

Sergio Perez rijdt eindelijk weer in een topauto. Hij noemde de Red Bull de beste auto waarin hij ooit heeft gereden. De RB16B blijkt in staat om mee te doen om de overwinningen en is niet afhankelijk van specifieke weekenden, geluk of uitvalbeurten van Mercedes.

Gisteren tijdens de kwalificatie kwam de Mexicaan echter niet verder dan P11. De race van vandaag zou hij dus beginnen in het middenveld, ware het niet dat hij tijdens de opwarmronde problemen kende met zijn wagen. Alle systemen vielen uit en de hele wagen moest worden gereset.

Perez wilde uit de auto springen

Dat lukte Perez, door hulp over de boordradio van zijn Red Bull-engineers. Perez reed naar de pits vanwaar hij zou starten, en niet achteraan de startgrid. Het werd een enerverende race voor Perez: "Toen ik de banden aan het opwarmen was stopte alles en ik was bijna uit de auto gesprongen. Ineens zei mijn engineer Jonathan over de boordradio iets en dacht ik: oké, laten we het proberen."

"Terug maar het belangrijkste voor ons vandaag; de kilometers die we hebben afgelegd. Die ronden zouden belangrijk worden in onze vooruitgang. Ik ben blij met de kilometers die we hebben kunnen rijden. Mijn begrip van de auto wordt steeds beter."

"Het is jammer dat we de race met Max Verstappen hebben verloren. De auto presteerde erg goed, maar we komen terug. Het wordt een lang seizoen en ik moet mijn tijd nemen. Ik ben blij hoe het weekend is verlopen met het begrijpen van de auto."