Tsunoda weer emotioneel: "Mijn vader is fan van Alonso en ik haalde hem in!"

Yuki Tsunoda kan dit jaar de sensatie van het seizoen 2021 worden. De snelle Japanner maakte de overstap van de Formule 2 naar de Formule 1 en maakte vandaag officieel zijn F1-debuut bij AlphaTauri.

Tijdens de testsessie in Bahrein was hij al heel snel en in de paddock zijn de verwachtingen hoog. Gisteren tijdens de eerste kwalificatiesessie zette hij achter Max Verstappen de tweede tijd neer. Uiteindelijk strandde hij in Q2 maar zijn weekend is zeer goed te noemen voor iemand die zijn debuut maakt.

Die race sloot hij af met een punt, waardoor ook AlphaTauri het eerste punt van het seizoen heeft gehaald. Yuki zelf is uiteraard blij met zijn prestatie: "Allereerst zou ik zeggen dat ik erg blij ben met het punt voor het team. Ik ben gewoon heel blij om punten te scoren."

"Ik was in de eerste ronde te voorzichtig om de auto niet te beschadigen en er waren heel veel banden voor nodig om terug te komen. Ik geniet echt van de race en kwalificatie. Vooral een race waarbij veel wordt ingehaald is erg leuk."

Vader fan van Alonso

De vader van Yuki Tsunoda is al heel zijn leven fan van Fernando Alonso. Daardoor werd Yuki emotioneel toen hij hem inhaalde zei hij na afloop van de race: "Ik had een emotioneel moment toen ik Alonso inhaalde. Ik zag hem en vertrouwde toen op zijn vaardigheid en haalde in als een rookie."

"Mijn vader is een fan van Fernando Alonso en houdt van zijn rijstijl. De eerste keer dat hij hem zag was in Suzuka. Nadat ik hem had ingehaald, probeerde ik te kopiëren hoe hij reed. Hopelijk kan ik de volgende keer van hem wegrijden!"