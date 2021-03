Daniel Ricciardo meteen sneller dan Norris: "Goed begin van McLaren-avontuur"

Daniel Ricciardo maakte meteen indruk bij zijn eerste kwalificatie voor het team van McLaren. De Australiër die afgelopen winter de overstap maakte van Renault naar McLaren, was namelijk meteen sneller dan de toch hoog aangeschreven Lando Norris. McLaren leek er tijdens de wintertests al goed voor te staan, maar waar sommigen gehoopt hadden dat het roemruchte team uit Woking kon aansluiten bij Red Bull en Mercedes, moest Ricciardo met een Q3-tijd van 1:29.927 toch bijna een seconde toegeven op de pole tijd van Max Verstappen.

Desalniettemin was de voormalige Red Bull-coureur niet ontevreden: "Het was zeker een goede avond, hoe formeel dat ook klinkt. Ik was gisteren nog niet helemaal op snelheid en ik weet dat dat tijd kost en hoe meer rondes ik rijd, hoe beter ik de auto en de limiet ervan ga aanvoelen. Ik weet dat ik inmiddels een ervaren coureur ben, maar het gaat altijd tijd kosten om helemaal op snelheid te komen. Toch ben ik hier al heel blij mee en een goede start voor mijn McLaren avontuur."

Toen teambaas Zak Brown langs het vierkantje liep, werd Ricciardo ook nog even gevraagd hoe hij dacht dat de grote baas van McLaren zijn optreden had beoordeeld: "Nou hij gaf me net een 'thumbs up', dus ik denk dat hij tevreden is. Ik was de eerste twee dagen van het testen nog niet in topvorm, maar ik denk dat hij blij is met de vooruitgang in dit korte tijdsbestek."