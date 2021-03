Max Verstappen over zijn toekomst: "Als het zo blijft hoeft Red Bull zich geen zorgen te maken"

De toekomst van Max Verstappen is vrijwel altijd een onderwerp dat ieder Grand Prix-weekend terugkomt in de paddock. Zelfs in de winter, als er vrij weinig in de Formule 1 gebeurt is het vaak onderwerp van gesprek. Zo ook afgelopen winter, aangezien Lewis Hamilton er heel lang over deed om een nieuw éénjarig contract af te sluiten met Mercedes.

De 23-jarige Nederlander wordt meestal direct in verband gebracht met het Duitse team. Is het niet vanwege contractuele zaken met Mercedes-coureurs, dan is het wel vanwege het niet kunnen strijden om overwinningen en kampioenschappen met Red Bull.

Het hoofdonderwerp zelf laat zich echter niet leiden door speculaties en zegt zich prima te voelen bij Red Bull. Verstappen tekent ook duidelijke argumenten op waarom hij zou willen blijven. Afgelopen vrijdag zei hij tegen onder andere GPToday.net: "Ik ben niet iemand die snel afgeleid wordt door te praten over mijn toekomst. Het gaat goed en ik voel me goed in het team. We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt, maar op dit moment kijk ik uit naar om races te winnen dit jaar."

Geen zorgen voor Red Bull

De grote man bij Red Bull die ervoor verantwoordelijk is dat de Nederlander blijft is Helmut Marko. Zolang hij de zaken op orde heeft zal Verstappen blijven, zo suggereert hij: "Als de zaken blijven en doorzetten zoals ze zijn, hoeft Helmut Marko zich geen zorgen te maken. Je moet niet vergeten dat ik al een hele tijd bij Red Bull werk. Ik ken de mensen daar en ik vind ze allemaal leuk."