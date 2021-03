Teleurgestelde Toto Wolff dacht er goed voor te staan: "Honda-motor is ons voorbij gegaan"

Mercedes heeft de eerste echte tik gekregen in het nieuwe F1-seizoen. Red Bull Racing deelde met Max Verstappen die tik uit, door in de kwalificatie met 4 tienden voorsprong de pole position te pakken. Daarmee zorgt het ervoor dat het de zegereeks van Mercedes, die altijd sterk uit de startblokken kwamen, doorbreekt.

Tot teleurstelling van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hij baalt stevig en concludeert dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas niet snel genoeg waren: "We waren vandaag niet snel genoeg. Ik vind het moeilijk te accepteren dat we achterop lopen."

"We zijn ten opzichte van de wintertest zeker sneller geworden, ik had ook het idee dat we er serieus goed voorstonden. Het tegendeel bleek echter vandaag de harde waarheid", zo zei de Oostenrijker die daarmee aangeeft dat Mercedes niet in de kaarten liet kijken tijdens de wintertest van 2 weken geleden.

Honda-motor maakt indruk

Net als veel anderen is ook Wolff onder de indruk van de prestaties van Honda: "De motor achterin de Red Bull lijkt flink beter geworden dan hij was. Met name het loslaten van de elektrische energie in de motor hebben ze op dit moment goed voor elkaar. Wij kwamen energie te kort aan het einde van de rondes maar Red Bull blijkbaar niet. Op dat gebied zijn ze ons voorbij gegaan."