Gebrek aan vertrouwen bij Fernando Alonso zorgt voor moeilijk weekend

Fernando Alonso maakte dit jaar na 2 jaar afwezigheid zijn comeback in de F1. De Spanjaard keert terug bij Alpine, het team dat voorheen opereerde onder de naam Renault, het team waar zijn successen in de F1 begonnen. Twee wereldkampioenschappen behaalde de 39-jarige Alonso met dit team, maar van meer succes is hij voorlopig nog ver verwijderd.

De komst van Alonso zorgde voor een enorme hype en vooral een positieve teamsfeer. Nadat Esteban Ocon en Daniel Ricciardo vorig jaar op het podium stonden was de hoop om dit jaar een nieuwe grote stap naar voren te zetten.

De vraag is of dat zal lukken, aangezien Alpine een zeer moeilijk begin kent van het seizoen, zo erkent Alonso tegenover onder andere GPToday.net: "Ik had dit eerlijk gezegd niet verwacht. Het weekend is erg moeilijk van start gegaan. Ik mis vooral het vertrouwen in de achterkant van de wagen. Het remmen van de wagen was in vergelijking met de testsessie van 2 weken geleden ook enorm anders."

"Ik wist niet goed wat ik kon verwachten omdat het de eerste kwalificatie van het jaar is. Ik ben wel blij met de negende positie maar ik had om eerlijk te zijn op veel meer gehoopt. De verandering van de wind en de koele omstandigheden, ik dacht dat het mijn rijstijl ten goede zou komen..."