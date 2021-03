Sebastian Vettel boos na debuut voor Aston Martin: "Niet mijn schuld"

Sebastian Vettel beëindigde zijn eerste kwalificatiesessie voor Aston Martin met boosheid. Dat komt niet door hemzelf of door de auto maar door de pech die hij had tijdens de eerste kwalificatiesessie. De viervoudig wereldkampioen, die van Ferrari naar Aston Martin is gekomen, zal de Grand Prix van Bahrein in 2021 achteraan starten op een bescheiden 18e startpositie.

Het betekende een voortzetting van de moeilijke start die Vettel heeft doorstaan met zijn nieuwe team. Tijdens de testsessie twee weken geleden kwam hij al 100 ronden te kort, doordat hij op twee van zijn drie testdagen getroffen werd door problemen. Hierdoor mistte hij de nodige kilometers ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Aston Martin zag er niet sterk uit in de vrije training in Bahrein. Die problemen waren ook zichtbaar in de kwalificatie omdat de laatste run van Vettel flink werd verstoord door twee afzonderlijke gele vlaggen - zwaaiend voor incidenten met Nikita Mazepin in de Haas F1 en ironisch genoeg, Carlos Sainz - die zijn plaats innam bij Ferrari.

Gele vlaggen

Tegenover Sky F1 zei de Duitser: "Ik denk zeker dat er potentieel was om veel sneller te zijn. We hadden duidelijk problemen met de gele vlaggen tijdens de ronde, dus dat maakte het onmogelijk om terug te komen. Maar het is wat het nu is en we zullen zien wat we morgen kunnen doen."

"Ik ben aan het leren, ik denk dat de wagen goed was en dat het positief aanvoelde. Blijkbaar kreeg ik maar anderhalve ronde. Ik denk dat we nog veel werk voor de boeg hebben. We hadden gehoopt op een betere start. Als ik nu in paniek raak, zou het dan helpen? Of als ik echt van streek was? Ik ben zeker van streek en boos dat het in zekere zin niet onze schuld was om er niet doorheen te komen, maar we moeten doen wat we kunnen om ons goed voor te bereiden op morgen."