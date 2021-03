Horner: "Iedereen schreef Mercedes af en kijk waar ze nu staan"

Red Bull Racing was de grote favoriet voor het F1-seizoen 2021. Max Verstappen was erg snel tijdens de testsessie in Bahrein en Mercedes kende allerlei problemen. Zowel technisch, mechanisch, elektronisch als de snelheid van de W12, het verliep allemaal niet vlekkeloos.

Mercedes plaatst zichzelf daarbij altijd graag in de underdogpositie ook al weten ze te domineren. Bij Red Bull is men wel klaar met die teksten, zo werd de afgelopen week duidelijk uit de commentaren van Max Verstappen, Helmut Marko en ook teambaas Christian Horner.

Zo zei Helmut Marko dat de calculaties van het Oostenrijkse team aangaven dat Mercedes met veel benzine had getest. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf dat achteraf wel toe, maar wees ook op de andere problemen die het kende met de wagen.

Mercedes doet mee om winst

Red Bull-teambaas Horner is blij met de dominante pole position van Verstappen maar wijst fijntjes op al die verhalen waarbij Red Bull de grote favoriet werd genoemd, en vooral werd gewezen naar de achterstand van Mercedes: "En kijk waar ze nu eens staan. Iedereen schreef Mercedes de laatste weken al af en daar zijn ze weer. Ook morgen zullen ze gewoon meedoen om de overwinning, ondanks al die speculaties en verwachtingen dat ze het moeilijk zouden hebben."

"Het wordt morgen een enorme uitdaging om ze te verslaan, maar we staan op de best mogelijke startplek om de race te beginnen. Dat heeft Max Verstappen zeer goed gedaan, dus de uitgangspositie om te beginnen is goed."