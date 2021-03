Lewis Hamilton sloot de derde vrije training van de Grand Prix van Bahrein als tweede af. Max Verstappen was ruim 7 tienden sneller dan de geridderde Brit. Echter, Hamilton heeft geen perfecte ronde ervaren. Tijdens zijn snelle ronde brak zijn achter-as uit in bocht 6, waarna Hamilton deze knap op wist te vangen. Zie in de video hieronder hoe hij dat deed!