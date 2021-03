Christian Horner: "Perez heeft zijn toekomst bij Red Bull zelf in handen"

Sergio Perez is dit weekend begonnen aan zijn eerste raceweekend met Red Bull Racing. Hierna volgen er als het goed is nog minimaal 22, aangezien er 23 races op de F1-kalender van 2021 staan. Voor 2022 weet de Mexicaan nog niet of hij bij het Oostenrijkse team zal blijven.

Dat hangt vooral van hem zelf af, zo zegt Red Bull-teambaas Christian Horner. De Britse teambaas van Perez en Max Verstappen zei tegen de media in Bahrein: "Er is helemaal officieel niet bekend of we met Sergio een contract voor 1 jaar hebben. Of het bij 1 jaar zal blijven of langer wordt dat ligt vooral van hemzelf af."

"Het ligt compleet in zijn eigen handen, hoe hij zelf presteert. Hij moet in het team passen en prestaties leveren. Het draait om de prestaties die hij in onze auto levert. Wij hebben hem een goede auto gegeven, het is nu aan hem om daar goed gebruik van te maken."

Voor 2022 heeft Red Bull op dit moment weinig opties. Het team wil niet opnieuw terugvallen op Pierre Gasly, die halverwege 2019 werd teruggezet naar Toro Rosso, terwijl Yuki Tsunoda dit weekend zijn debuut maakt in de F1.