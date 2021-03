Alonso ondanks teleurstellende tijden toch blij met start van F1-seizoen

El Matador is terug in de F1-paddock als coureur bij Alpine. Fernando Alonso maakte vandaag zijn officiële comeback tijdens de vrije trainingen, die qua tijden en posities nog niet geheel goed zijn verlopen, maar de tweevoudig wereldkampioen van 2005 en 2006 is echter blij.

De 39-jarige Alonso kwam 2 tot 3 tienden te kort op teamgenoot Esteban Ocon, maar dat mocht de pret niet drukken. Een grote glimlach van oor tot oor was te zien na afloop van de trainingen: "Het is fantastisch om terug te zijn in de F1. Je voelt meteen extra adrenaline als je door het verkeer rijdt en alles wat er omheen gebeurt in de paddock. Je merkt gelijk het grote verschil ten opzichte van de wintertest. Ik heb enorm genoten van iedere ronde die ik heb gereden."

"We hebben ons programma vandaag af kunnen werken. Tijdens de eerste vrije training was het heel erg warm terwijl het afkoelde voor de tweede training, waarbij we racesimulaties hebben nagebootst. We moeten de wagen nog finetunen qua afstelling en de data beter analyseren, maar ik ben erg blij en tevreden met hoe we zijn gestart."