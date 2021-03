Max Verstappen tevreden na twee keer snelste te zijn op vrijdag: "We kunnen de balans nog wel verfijnen"

Tot twee keer toe was Max Verstappen vandaag de snelste. Hij wist vanmorgen het snelste te zijn tijdens de eerste vrije training, en daarna ook bij de tweede vrije training. Tot zo ver is hij tevreden, maar het kan altijd beter. Zo meldt Max bij Sky Sports F1.

"De auto voelde prima", zo vertelde Max. "Weer waren de omstandigheden anders dan tijdens de testdagen, maar het ging vandaag prima. Ik voel me op mijn gemak in de auto; natuurlijk moeten we dingen finetunen - zoals het doen laten werken van de banden en de balans - maar over het algemeen ben ik tevreden", zo vertelt Max verder.

"Ik voelde me blij in de auto vandaag, maar morgen is het weer een andere dag", zo praat Max voorbarig. "Er staat dan meer wind dan vandaag en dat is met deze Formule 1-wagens best tricky. Daar moeten we mee leren omgaan, maar over het algemeen is dit een erg sterk begin aan het weekend", zo concludeerde Max na de tweede vrije training tegenover Sky Sports F1.

Ook al wist Mercedes geen sessie als snelste te eindigen, Christian Horner voorspelt een serieuze dreiging van Mercedes. Ook McLaren zag er snel uit; Lando Norris wist tijdens de tweede vrije training tot minder dan een tiende bij Max te komen. Toch voorspelt de Nederlander dat Mercedes zelf het snelste team zal zijn met een Mercedes-krachtbron