Horner van mening dat Mercedes er 'dreigend' uitziet ondanks snelste tijd Verstappen

Max Verstappen is in 2021 verder gegaan waar hij gebleven is; weer wist hij een snelste tijd neer te zetten tijdens een sessie. De Nederlander was drie tienden sneller dan tweede man Valtteri Bottas na de eerste vrije training van de 2021 Grand Prix van Bahrein. Echter, Christian Horner meent dat Mercedes er dreigend uitziet.

Halverwege de training leek het er op dat alle 'hype' rondom Red Bull Racing onterecht was; zowel Lewis Hamilton als Valtteri Bottas wisten gemakkelijk paarse sectoren te rijden en de auto zag er erg stabiel uit. Toch was het uiteindelijk de Red Bull Racing-coureur met nummer 33 die de snelste tijd neer wist te zetten.

"De omstandigheden zijn natuurlijk nu wat anders dan tijdens de kwalificatie", zo vertelt Horner aan Sky Sports F1. "Maar het is altijd geweldig om je auto bovenaan de lijst te hebben staan. Mercedes, echter, ziet er dreigend uit - we nemen daarom niets voor lief. We zijn wel heel tevreden over de prestaties van de auto."

Met de term 'dreigend' doelt Horner hoogstwaarschijnlijk op het feit dat Mercedes zich nu - anders dan tijdens de wintertest - gemakkelijk bovenaan de tijden weet te krijgen. Ook wist nieuwkomer Sergio Perez niet in de buurt van de snelle tijden te komen; hij moest zeven tienden toegeven aan de snelste tijd van Max Verstappen.