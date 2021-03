Honda over 'wonderbaarlijke' krachtbron: "We kunnen Mercedes gaan uitdagen"

Als Honda in het (voorlopig) laatste seizoen in de Formule 1 een kans zou willen hebben op de wereldtitel, zou het een compleet nieuwe krachtbron moeten ontwerpen om de gevestigde orde Mercedes te kunnen doen omvallen. Het team heeft, inderdaad, een compleet nieuwe krachtbron ontworpen voor het 2021-seizoen, en deze is - volgens Yasuaki Asaki, hoofd van krachtbron ontwikkeling - simpelweg wonderbaarlijk te noemen.

"Zes maanden geleden gaf ik de instructie aan het team om een nieuwe krachtbron te ontwerpen", zo vertelt Asaki aan Racer. "Ik denk dat vanaf Red Bull hun kant de grootste zorg was of we het wel op tijd af konden hebben, maar we legden hun eenvoudig uit dat we met de vorige krachtbron Mercedes niet konden verslaan, en dat we een nieuwe nodig hadden om dat te kunnen doen."

"Er kwamen meteen al technici naar mij toe die van mening waren dat we het niet op tijd af konden gaan krijgen", zo vertelt Asaki verder. "Echter, pas nadat iedereen te horen kreeg van Honda-president Hachigo dat wij de Formule 1 zouden gaan verlaten, begreep iedereen waarom ik met dit uitzonderlijke verzoek kwam, en waarom we die nieuwe krachtbron nodig hadden."

"Ik heb uiteindelijk iedereen overgehaald zeggende dat dit een laatste kans om aan iedereen te kunnen laten zien waar wij toe in staat zijn - dat doen laten inzien veranderde meteen de mentaliteit van elk persoon in het team", zo vertelt Asaki verder. "De gehele structuur van de krachtbron veranderen in zes maanden is een vrijwel onmogelijke taak, maar dankzij het harde werken van iedereen hebben we de ontwikkelfase kunnen afronden, goede resultaten kunnen zien op de testbank en de krachtbron klaar hebben voor de eerste ronde van het seizoen."

Volgens Asaki is er maar één doel voor de Japanse gigant: de titel winnen in 2021. "We hebben nog maar één jaar in de sport dus we moeten meteen verbeteringen zien in prestaties", zo vertelt Asaki verder. "Ons absolute doel is om Mercedes te verslaan. Vorig jaar, net voor we dachten dat we dichterbij kwamen, hadden zij weer een enorme stap gezet. Dus, terugkijkende op wat we geleerd hebben, hebben wij nog ambitieuzere doelen gezet - ik denk oprecht dat we nu kunnen strijden met Mercedes", zo concludeert een hoopvolle Asaki.