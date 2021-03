Sebastian Vettel vernoemt zijn auto voor 2021 naar een Bond-girl

Sebastian Vettel zet zijn traditie om zijn bolide een bijnaam te geven voort bij zijn nieuwe werkgever Aston Martin. De Duitser heeft dit keer gekozen voor de naam 'Honey Rider', geïnspireerd op de gelijknamige Bond-girl uit de James Bond-film Dr. No uit 1962.

Aston Martin stond in veel films garant voor de auto van James Bond, maar uitgerekend in Dr. No niet. In die film reed Bond in een Sunbeam Alpine Series II, overigens niet verwant aan het huidige merk Alpine dat sinds dit jaar als uithangbord van Renault actief is in de Formule 1.

Vettel heeft zijn wagens door de jaren heen steeds vrouwennamen gegeven. Hij begon in 2008 met 'Julie' bij Scuderia Toro Rosso en vervolgens voegde hij er in zijn tijd bij Red Bull Racing vaak een allitererend bijwoord aan toe, zoals 'Luscious Liz', 'Randy Mandy', 'Kinky Kylie' en 'Hungry Heidi'.

Bij Ferrari hield de Duitser het bij vrouwennamen, met achtereenvolgens 'Eva', 'Margherita', 'Gina', 'Loria', 'Lina' en 'Lucilla'. De viervoudig wereldkampioen begint zijn dienstverband bij Aston Martin dus met de naar een Bond-girl vernoemde 'Honey Rider'.