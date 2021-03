Max Verstappen: "Ik hoop dat we dit jaar als team Mercedes onder druk kunnen zetten"

Morgen begint het eerste F1-weekend van 2021. Het was een korte winter doordat het 'corona-seizoen' van 2020 pas halverwege december eindigde. Lewis Hamilton werd opnieuw wereldkampioen, en met zijn zevende wereldtitel is hij de grote favoriet voor 2021.

Max Verstappen zal hem moeten uitdagen, want van Valtteri Bottas wordt niet verwacht dat hij dit jaar wel in staat zou zijn om de Brit te verslaan. De Nederlander keek vandaag in Bahrein vooruit op het aanstaande weekend en nieuwe F1-seizoen. De Red Bull-coureur vond het vooral prettig dat de auto tijdens de wintertest goed aanvoelde.

"Ik denk dat alles goed is verlopen voor ons. Na een paar drukke testdagen, waarbij de test kort duurde, is dat sowieso wat je wilt. Het belangrijkste was voor mij dat de auto vrij voorspelbaar aanvoelde onder verschillende omstandigheden", zo zei Verstappen.

Mercedes onder druk

Het meest interessante voor Verstappen zal zijn nieuwe teamgenoot Sergio Perez zijn. De ervaren Mexicaan moet in staat zijn om, in tegenstelling tot Alex Albon en Pierre Gasly, wel in de buurt te komen van de snelheid van Verstappen en zodoende ook Mercedes onder druk kan komen te staan van de tweede wagen van Red Bull.

Verstappen: "Ik ken Checo al vele jaren. We zijn beide in de goede richting aan het werken. Ik hoop alleen dat we dit jaar als team een flink aantal punten kunnen scoren en daarmee Mercedes onder druk kunnen zetten."

"Het is moeilijk om te zeggen of dat daadwerkelijk gaat kunnen want iedereen gaat tijdens de kwalificatie tot het uiterste. Soms zit je dichtbij, de andere keer niet. Waarom dat in het verleden mij wel lukte en aan de andere kant van de pitbox niet, weet ik niet. Ik kijk vooral naar mijn eigen prestaties."