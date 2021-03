McLaren sluit meerjarige overeenkomst met digitale bank QNTMPAY

McLaren heeft opnieuw een nieuwe partner aan hun portfolio toegevoegd. De Britse renstal heeft een meerjarige overeenkomst afgesloten met digitale bank QNTMPAY, die als Official Digital Banking Partner van de equipe uit Woking gaat fungeren. Het logo van de firma prijkt in 2021 op de cockpitranden van de MCL35M en de overalls van coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo.

McLaren-directeur Zak Brown: "QNTMPAY deelt de passie van McLaren voor het herdefiniëren en verbeteren van de ervaring van klanten op elk raakpunt. Het doet ons dan ook deugd om een nieuw en opwindend merk op globaal niveau in de schijnwerpers te zetten. We kijken uit naar de samenwerking met QNTMPAY in de Formule 1 in 2021 en de jaren daarna."

QNTMPAY-directeur Adam Pearsall: "Ik heb deze bank opgericht voor de mensen, de volgende generatie die meer verlangt van financiële instellingen. McLaren identificeren als onze ideale partner was een makkelijke beslissing, want we delen dezelfde waarden. We zijn allebei ondernemend en constant aan het innoveren. We zijn blij om de handen ineen te slaan met McLaren om de toekomst van digitaal bankieren en digitale betalingen via onze systemen verder vorm te geven."