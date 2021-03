Als Mercedes er dit weekend in slaagt om de Grand Prix van Bahrein te winnen, dan zou dat een enorme dreun zijn voor het team van Red Bull Racing en voor coureur Max Verstappen. Dat stellen verslaggever Allard Kalff en voormalig Bridgestone-man Kees van der Grint vast in een nieuwe aflevering van Slipstream. Het tweetal kijkt terug op de driedaagse wintertest op Sakhir en blikt vooruit naar de opening van het nieuwe seizoen van komend weekend. "Max gaat niet winnen, Max moet winnen in Bahrein."

Bekijk hieronder de volledige aflevering van Slipstream: