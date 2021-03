Fernando Alonso verwacht verrassingen in de pikorde in Bahrein

Alpine-coureur Fernando Alonso vermoedt dat er wel wat verschuivingen in de pikorde hebben plaatsgevonden deze winter. Door de stabiele reglementen zijn de auto's niet ingrijpend gewijzigd, maar toch denkt de Spanjaard dat het plaatje er komend weekend in Bahrein anders uit zal zien dan in 2020. Tijdens de wintertest in Bahrein hield iedereen zijn kruit nog droog, komend weekend zullen de teams hun ware aard tonen.

Alonso: "We hebben veel kilometers gemaakt tijdens de wintertest en dat is belangrijk, want daarmee leg je de basis waar je de rest van het seizoen op voortborduurt. We hebben het meeste dat op ons programma stond ook af kunnen vinken, dus wat dat betreft zijn we tevreden. Over de performance kunnen we nog geen oordeel vellen. De verhoudingen worden zaterdag in de kwalificatie pas duidelijk, dan rijdt iedereen met zo min mogelijk brandstof, de beste banden en een motor op volle toeren. Ik verwacht wel een aantal verrassingen."

De 39-jarige Spanjaard keert na twee jaar afwezigheid terug in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen is benieuwd om te zien waar hij zelf staat. "Sinds ik een akkoord bereikte over een rentree bij Alpine heb ik veel tijd en energie gestoken om mentaal en fysiek optimaal voorbereid aan de start te verschijnen. Ik heb veel geleerd tijdens mijn avonturen buiten de Formule 1, zoals over verschillende rijstijlen, maar nu ben ik terug en gemotiveerd voor een uitdagend seizoen. Testen was leuk, maar ik kan niet wachten om weer te racen."

Alonso zette tijdens de test in Bahrein als vanouds de lijntjes uit, verklaarde Renault-baas Luca de Meo. "Van wat ik gehoord heb, leek het alsof Fernando nooit was weggeweest. Hij had maar tien rondjes nodig om de limiet van de auto te vinden en toen hij uitstapte, gaf hij precies aan wat er allemaal niet werkte en wel werkte en waar het nog aan schort bij de A521."