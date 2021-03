Williams benoemt Francois-Xavier Demaison tot technisch directeur

Het team van Williams heeft een volgende stap gezet in het ombouwen van de organisatie onder de nieuwe eigenaren Dorilton Capital. Francois-Xavier Demaison komt over van Volkswagen en treedt als technisch directeur in dienst bij de Britse renstal. Bij Williams treft hij een oude bekende, aangezien directeur Jost Capito eerder met hem samenwerkte bij Volkswagen.

Demaison stond het afgelopen decennium aan het roer bij Volkswagen Motorsport. In zijn nieuwe functie bij Williams krijgt hij de leiding over het technische gedeelte, inclusief ontwerp en aerodynamica, binnen het team en legt hij verantwoording af aan Capito. Het is nog niet duidelijk wanneer Demaison precies zal beginnen bij de Britse renstal.

Capito: "We zijn verguld om Francois-Xavier te verwelkomen binnen ons team. Ik heb met eigen ogen zijn technische capaciteiten mogen aanschouwen en zijn sportieve successen spreken voor zich. Iemand van zijn kaliber toevoegen aan ons toch al ervaren technische team helpt om de richting van onze operatie te sturen en onze organisatie te versterken. Ik ben ervan overtuigd dat hij met zijn kennis een belangrijke bijdrage zal leveren in onze ambitie om weer te winnen in de Formule 1."

Demaison voegt toe: "Ik kijk er echt naar uit om bij Williams Racing aan de slag te gaan, aangezien zij aan het begin van een mooie reis staan om het tij te keren en hun performance te verbeteren. Het wordt een geweldige uitdaging, maar ik kan niet wachten. Williams is een uitstekend team, vol met getalenteerde mensen, en ik hoop dat ik samen met hen en het managementteam het team naar betere tijden kan loodsen."