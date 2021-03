'Over een heel seizoen is Valtteri Bottas kansloos tegen Lewis Hamilton"

Mercedes-rijder Valtteri Bottas kan er maar beter rekening mee houden dat hij ook komend seizoen in de schaduw van teamgenoot Lewis Hamilton zal staan. Dat advies gaf oud-coureur Ralf Schumacher de Fin alvast mee. Bottas speelde de voorbije seizoenen steevast de tweede viool, maar hij weigert zich bij voorbaat neer te leggen bij een rol als adjudant van Hamilton.

Ralf Schumacher ziet in Bottas echter geen serieuze bedreiging voor Hamilton. "Valtteri is in staat om in sommige races op hetzelfde niveau te opereren als Lewis, maar over een heel seizoen genomen is hij kansloos", vertelde de Duitser aan F1-Insider.com. "Valtteri is niet consistent genoeg. Over een heel jaar maakt hij meer fouten dan Lewis, zoals eind vorig jaar toen hij meerdere starts verprutste."

Bottas is geen Nico Rosberg, die er in 2016 wel in slaagde om Hamilton te verslaan. Ralf Schumacher vervolgt: "Nico bewees dat jaar dat Lewis te kloppen is in een rechtstreeks duel om de titel, maar Lewis heeft daar ook van geleerd. Hij zal het niet meer laten gebeuren dat een coureur die in zijn ogen zwakker is dan hij hem aftroeft."

Rosberg sluit zich aan bij de woorden van Schumacher over Bottas. "Elk jaar zijn er wel weekenden waarin je denkt dat hij Lewis partij kan bieden. Maar dan slaat Hamilton genadeloos terug en is Valtteri plots nergens meer te bekennen. Bottas is in staat om Lewis over een enkele ronde te kloppen, maar over een heel seizoen kan hij dat niet. Het ontbreekt hem aan de benodigde constantheid", aldus de Duitser tegenover Gazzetta dello Sport.