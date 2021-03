Russell ziet Alfa Romeo als grote verrassing voor 2021: "Kimi reed hele snelle tijden"

George Russell was onder de indruk van de snelheid van Kimi Raikkonen en Alfa Romeo tijdens het testen in Bahrein en denkt dat ze het meest verrassende team van 2021 zullen worden. In de loop van de driedaagse F1-test in Bahrein ter voorbereiding op het nieuwe seizoen reed Alfa Romeo 422 ronden, het meeste aantal van alle teams, terwijl Raikkonen de vierde tijd neerzette en de op één na meeste ronden van alle coureurs aflegde.

Dit heeft velen doen geloven dat Alfa Romeo, in tegenstelling tot vorig jaar, in het nieuwe seizoen een flinke voorsprong zal hebben op teams als Williams en Haas F1 en dichter bij de teams op het middenveld.

Hoewel Russell niet overhaast conclusies trekt over de pikorde, gaf hij wel toe dat hij onder de indruk was en dat Alfa Romeo hem meer dan wie dan ook verraste. Russell was vooral onder de indruk van Raikkonen: "Kimi zag er heel, heel snel uit. Ik moet hem de eer geven. Ik moet dieper in de gegevens kijken, maar ik zou zeggen dat ze op dit moment het meest verrassende team lijken te worden."

"Ik kan je niet eerlijk vertellen waar ik denk dat we zijn in vergelijking met Alfa Romeo, want we zijn pas net begonnen. We hebben veel debriefing gedaan maar op het eerste gezicht zag Kimi er heel, heel snel uit."