Lando Norris: "Red Bull en Mercedes zullen wij niet zomaar verslaan"

Red Bull Racing en Mercedes zijn de grote favorieten voor het nieuwe F1-seizoen. Daarachter lijkt het echter McLaren dat beslag gaat leggen op de derde positie op de grid qua teams. Het Britse team is overgestapt van Renault naar Mercedes-motoren, maar Lando Norris tempert de verwachtingen.

Bij Sky Sports reageerde hij op de verwachtingen dat McLaren dit jaar regelmatig op het podium zou kunnen komen. De jonge Brit zei hierover: "Vorig jaar stond ik op het podium en ik hoop dat we dichterbij komen dan vorig jaar op hetzelfde moment, dus we moeten afwachten. Iedereen zegt altijd dat we moeten afwachten hoe iedereen er voor staat, maar het is duidelijk dat Mercedes en Red Bull op dit moment voor de rest rijden."

Vorig seizoen zat McLaren in het drukke middenveld waar vijf teams streden om punten en soms podiumplaatsen. Maar volgens Norris bestaat die groep niet echt meer. "Er zijn veel teams bij betrokken, ook Williams heeft de achterstand ingehaald, Alfa Romeo leek redelijk goed tijdens de test in Bahrein."

"Ik hoop dat er onderweg een aantal races zullen zijn waarbij we echt kunnen strijden met de twee teams voorop, maar we werken er zo hard mogelijk aan om dat gat te dichten. We willen op het podium staan ​​en dit wordt onze beste kans om op het podium te staan ​​sinds lange tijd."