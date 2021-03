McLaren-teambaas: "Andere teams zullen onze diffuser wel gaan kopiëren"

McLaren hoopt het seizoen 2021 te kunnen beginnen met een podiumplaats. Veel analisten zijn van mening dat het beroemde Britse team dit seizoen iets vooraan een extreem krap middenveld zou kunnen staan. Ook de slimme exploitatie van een maas in de nieuwe diffuserregels door McLaren in 2021 wordt geprezen.

Teambaas Andreas Seidl zei tegen de Duitse omroep RTL: "Het wordt interessant om te zien hoe dit zich de komende weken zal ontwikkelen. Of teams hopen op een sprong als ze de diffuser opnieuw proberen te ontwikkelen. Ik zou er niet van staan te kijken als ze onze diffuser kopiëren. Het is echter geweldig om te zien en ik ben blij voor ons aerodynamische team dat ze deze oplossing hebben gevonden."

Achterste van de tong

Wat betreft het doel voor het seizoen 2021, gaf Seidl toe: "We zouden heel, heel tevreden zijn met een podium in de eerste race."

Hij geeft toe dat Daniel Ricciardo en Lando Norris onlangs een kwalificatiesimulatie in Bahrein hebben gedaan, maar hij houdt zijn kaarten graag op zak. "We praten natuurlijk niet over hoever we van de limiet waren. Het is erg moeilijk om te lezen waar iemand is", voegde Seidl eraan toe. "Ik denk dat we goed voorbereid zijn en dat we weer in een zeer hechte strijd zitten."

Hij is het ook eens met degenen die denken dat Lando Norris op het punt staat in 2021 nog een stap vooruit te zetten.

"Daniel is een geweldige maatstaf voor Lando. Ricciardo heeft laten zien dat hij races kan winnen met het juiste materiaal, en dat helpt Lando om de volgende stap te zetten. We kunnen niet vergeten hoe jong hij is", zei Seidl over de 21-jarige coureur. "Van wat ik heb gezien, zet hij die stap."