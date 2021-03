Andreas Seidl: "We hoeven geen medelijden met Vettel te hebben"

Sebastian Vettel is bij zijn nieuwe werkgever Aston Martin alles behalve in een gespreid bedje terecht gekomen. Tijdens de driedaagse test in Bahrein overtuigde de Britse renstal niet qua snelheid en Vettel zelf reed door betrouwbaarheidsproblemen het minste aantal ronden van het hele veld. En dat terwijl zijn laatste seizoen bij Ferrari ook al een martelgang was.

Oud-coureur Ralf Schumacher moest bekennen dat hij zelfs een beetje medelijden met Vettel begon te krijgen. "Arme Sebastian zit bij een nieuw team en in een nieuwe auto, en hij klaagt nu al dat het sturen anders aanvoelt en dat hij niet tevreden is."

McLaren-teambaas Andreas Seidl is een andere mening toebedeeld. "We hoeven geen medelijden met Sebastian te hebben. Hij is een viervoudig wereldkampioen met een schat aan ervaring. Vanwege die ervaring kan hij omgaan met een beetje tegenslag. Ik ga er nog steeds vanuit dat Aston Martin vanaf de eerste race zeer competitief zal zijn met Sebastian en een directe concurrent voor ons zal vormen", vertelde de Duitser aan RTL.

Na zes seizoenen Ferrari verkaste Vettel deze winter naar Aston Martin. Bij de Britse renstal heeft hij gezelschap van Lance Stroll, de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll. Zijn grootste successen vierde hij in dienst van Red Bull Racing, met vier wereldtitels op een rij van 2010 tot en met 2013.