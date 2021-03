Ralf Schumacher: "Mercedes kampt met aerodynamisch probleem"

De nieuwe auto van Mercedes kampt met een aerodynamisch probleem waar de Duitse renstal nog een hele kluif aan gaat krijgen om dat op te lossen. Dat is het verdict van oud-coureur Ralf Schumacher na de enige wintertest in Bahrein. Over iets meer dan een week begint het seizoen 2021 en hij acht het onwaarschijnlijk dat Mercedes de tekortkomingen van de W12 dan al verholpen heeft.

De oom van Haas F1-debutant Mick Schumacher verkondigde aan Sky Deutschland: "Mercedes heeft absoluut last van een aerodynamisch probleem. Je zag aan de moeilijkheden die Lewis Hamilton ervaarde dat de auto niet reageert zoals ze gewend zijn of verwacht hadden. En als het echt een conceptueel probleem betreft, dan werken de nieuwe banden van Pirelli ook niet echt mee."

Hoe anders ging dat voor Red Bull Racing tijdens de drie testdagen op het circuit van Sakhir. Wordt Mercedes dan eindelijk van de troon gestoten? Ralf Schumacher vervolgt: "Ik vermoed dat Mercedes het niet makkelijk gaat krijgen bij de eerste Grand Prix in Bahrein. Max Verstappen daarentegen kan er gelijk voor gaan. Zijn auto doet precies wat hij wil en hij hoefde nauwelijks te corrigeren."