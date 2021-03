'Sergio Perez zowel in korte als lange runs sneller dan Max Verstappen'

Sergio Perez heeft tijdens de wintertest op het circuit van Sakhir in Bahrein een sterke indruk achtergelaten namens zijn nieuwe werkgever Red Bull Racing. In absolute tijden gaf de Mexicaan misschien nog wel wat toe op teamgenoot Max Verstappen, maar afgezet tegen de baancondities en andere omstandigheden waren de rollen juist omgedraaid. Dat blijkt uit een analyse van journalist Lawrence Barretto voor de officiële Formule 1-site.

Perez noteerde zijn snelste tijd in een lange run op een moment dat de baan 2,86 seconden langzamer was dan op het moment dat Verstappen zijn snelste ronde in een lange run neerzette. Omgerekend zou de Mexicaan eigenlijk 0,6 seconde sneller zijn geweest. In de korte runs hetzelfde verhaal, met Verstappen die profiteerde van betere omstandigheden om zijn beste tijd te realiseren. Als je alles tegen elkaar afzet, was Perez eigenlijk 0,167 seconde sneller, schrijft Barretto.

Het is lastig om de tijden goed met elkaar te vergelijken, want ook Barretto weet niet exact met hoeveel brandstof Red Bull Racing wanneer reed en welk programma ze volgden. Toch is het interessant dat Perez in elk geval weinig aanpassingstijd nodig lijkt te hebben. De Mexicaan is ook niet bang voor de strijd met Verstappen, laat hij in de nieuwste Grill the Grid­-podcast weten. "Sinds ik weet dat ik voor Red Bull Racing mag racen, weet ik ook dat me met Max een grote uitdaging te wachten staat."

Perez vervolgt: "Max is een complete coureur. Mijn eerste indrukken hebben me wat dat betreft niet verrast. Ik ben erachter gekomen dat Max inderdaad een ontzettend sterke coureur is, op elke mogelijke manier, en het wordt een enorme opgave voor mij om hem bij te benen en eventueel te verslaan. Maar dit is wat ik wilde, ik wilde mezelf meten met de besten. Het is dan ook een geweldige mogelijkheid en een geweldige uitdaging, ik kijk ernaar uit. Ik heb niks te verliezen."

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko verwacht - mede op basis van de test in Bahrein - veel van Perez. "Voor zover ik heb gezien kwam de snelste lange run op naam van Sergio. Hij maakt zijn reputatie als bandenfluisteraar en snelle coureur ook al volledig waar", vertelde Marko aan Auto Motor und Sport. "Ik denk niet dat hij lang nodig heeft om op stoom te raken. Oké, misschien wat de kwalificatie betreft, maar ik denk dat hij wat het racen betreft gelijk vanaf de eerste Grand Prix sterk zal zijn."