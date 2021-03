Saoedi-Arabië onthult morgen lay-out voor stratencircuit van Jeddah

De organisatie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië heeft aangekondigd morgen meer details te onthullen over het circuit waarop het evenement verreden zal worden. Saoedi-Arabië staat dit jaar voor het eerst op de Formule 1-kalender, maar over de baan waarop de race plaats zal vinden is verder nog weinig bekend. Het is op dit moment alleen duidelijk dat het om een stratencircuit in Jeddah gaat. Op 18 maart - morgen dus - presenteert de Saoedische Grand Prix de definitieve lay-out voor de Grand Prix op 5 december.