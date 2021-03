Instabiele achterkant momenteel zorgenkindje voor Mercedes

Het team van Mercedes is vertwijfeld uit de enige wintertest van dit jaar tevoorschijn gekomen. De Duitse renstal maakte in Bahrein niet de onfeilbare en onklopbare indruk die het de voorbije seizoenen wel had gewekt. De W12 kampt met een instabiele achterkant en de regerend wereldkampioen weet vooralsnog niet wat daar de oorzaak van is, schrijft Auto Motor und Sport.

Over het feit dat ze onderaan het lijstje met totaal aantal ronden over de drie testdagen bungelden, maakt Mercedes zich geen zorgen. Dat is namelijk te verklaren. Ten eerste kampte het team op de eerste dag in Bahrein met versnellingsbakproblemen en bovendien was het nooit de bedoeling om een racesimulatie te doen, aangezien een groot deel van de onderdelen vorig jaar ook al op de auto zat.

De balans van de wagen vormt daarentegen wel een pijnpunt. Auto Motor und Sport vernam van Mercedes-engineers: "De achterkant van onze auto is minder stabiel dan in voorgaande jaren. Op dit moment begrijpen we niet waarom dat zo is. Er is ook geen specifiek patroon te herkennen. We gaan al onze energie en aandacht erin steken om in de twaalf dagen die ons resteren tot het eerste Grand Prix-weekend een oplossing te vinden."

Soms dachten de engineers van Mercedes het probleem opgelost te hebben, maar dan stak het probleem gewoon in een andere bocht de kop op. "We kunnen niet duiden waar de instabiliteit vandaan komt. Van de aerodynamica? Van de banden? Van een combinatie van die twee? We achten het onwaarschijnlijk dat de achterwielophanging hier een rol bij speelt."

Daarnaast was er nog de bescheiden topsnelheid van Mercedes, maar dat was uit te leggen door de grotere vleugels waar de Duitse renstal mee reed in vergelijking met bijvoorbeeld Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri. De titelhouder is vooralsnog niet bang dat het om een fundamentele ontwerpfout gaat en keert nog niet terug naar de tekentafel. Ook gelooft Mercedes niet dat de nieuwe regels met betrekking tot de vloer in het voordeel zijn van teams met een hoge rake - hellingshoek van de auto ten opzichte van het wegdek.