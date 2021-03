Hamilton over Red Bull Racing: "Een ander beest in 2021"

Mercedes ster-coureur meent dat Red Bull Racing een "ander beest" is in 2021. Dat baseert hij op de snelheid die hij tot nu toe gezien heeft en het feit dat ze met een sterke rijders-duo rijden. Mercedes heeft tot nu toe geen vlekkeloze test gehad, en het lijkt er juist op dat Red Bull Racing een sterkste winter ooit heeft meegemaakt.

"Ze zien er erg sterk uit", zo oordeelt Hamilton over Red Bull Racing. "Ze zijn erg goed bezig. Beide coureurs, zowel Max als Sergio, zien er erg sterk uit. Zij zullen een ander soort beest zijn in 2021 met twee erg sterke coureurs en, denk ik, een hele sterke wagen."

"Het feit dat ze de vorige race hebben gewonnen kan simpelweg betekenen dat ze vooraan in het veld - zo niet helemaal vooraan - gaan rijden", zo vertelt Hamilton verder. "Het zal een geweldig en lang gevecht worden."

Het lijkt er op dat Mercedes inmiddels de "bits en meedogenloze" Mercedes wat hebben kunnen temmen, maar nog steeds komt de W12 niet in de buurt van de snelste tijden. Echter, dit is geen reden tot zorgen volgens de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik verspil geen tijd door zorgen te maken", zo vertelt Hamilton. "Dat weerhoud je ervan om de oplossing te vinden; we zijn hard aan het werk en met de kortere test dit jaar proberen we zo efficiënt mogelijk te zijn."

"Het is de perfecte tijd om imperfecties aan de auto te vinden - liever nu dan wanneer we gaan racen. Ik sta er dus volledig voor open", zo verklaart Hamilton. "Iedereen houdt gewoon zijn focus. Het beïnvloedt niemand. We zijn meervoudig kampioenen, we weten hoe we de klus geklaard moeten krijgen. Maar, zonder twijfel, de Red Bull ziet er echt snel uit. Ook McLaren ziet er snel uit, en ook Alpine. Toch vind ik dit erg leuk", zo concludeert Hamilton.