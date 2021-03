Max Verstappen voor wintertest al gevaccineerd tegen corona

De Bahreinse regering heeft de Formule 1-deelnemers aangeboden om zich tijdens de pre-season-tests te laten vaccineren tegen het coronavirus. Veel teamleden en enkele coureurs hebben van deze optie gebruik gemaakt, zo ook de Nederlandse fotograaf Peter van Egmond.

Max Verstappen heeft de vaccinatie in de golfstaat laten varen, omdat de Nederlander al is ingeënt. Dat heeft de Red Bull-coureur laten weten aan De Telegraaf. Waar en wanneer precies de Verstappen de prik(ken) heeft gekregen, is niet bekend. Behalve dat het plaatsvond binnen Europa.