Sergio Perez en Carlos Sainz in Bahrein gevaccineerd tegen corona

Red Bull Racing-coureur Sergio Perez en Ferrari-rijder Carlos Sainz hebben bevestigd dat ze ingegaan zijn op het aanbod van Bahrein om hen in te enten tegen het coronavirus. Beiden hebben de eerste prik van het Pfizer-BioNTech vaccin inmiddels al gehad, zo lieten ze weten in Sakhir.

Bahrein had de Formule 1 voorgesteld om de hele paddock te vaccineren tegen Covid-19, maar de organisatie van de koningsklasse van de autosport bedankte vriendelijk voor dat aanbod. Het idee was om de beeldvorming van voordringen in de rij bij het uitdelen van vaccins te vermijden.

De Formule 1 heeft de teams echter vrij gelaten om een eigen keuze te maken en de renstallen laten op hun beurt hun personeel vrij in het bepalen of ze zich in Bahrein willen laten vaccineren of niet. Perez en Sainz hebben het aanbod voor een coronavaccin in ieder geval geaccepteerd.