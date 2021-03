Alfa Romeo teambaas Frederic Vasseur mist testdagen vanwege coronavirus

Frederic Vasseur, teambaas van Alfa Romeo, is positief getest voor het coronavirus en zal dus de testdagen in Bahrein missen, zo bevestigt het team. Hij werd positief getest nog voor dat hij in Bahrein was aangekomen, en zal dus in thuis in isolement gaan.

Vasseur testte positief in een serie aan geplande tests, zo weet Alfa Romeo te melden. Volgens het team vertoont hij ook geen symptomen. "Met oog op de veiligheid van de heer Vasseur zelf, zijn team, en de gehele Formule 1 zal Frederic Vasseur niet naar Bahrein reizen, en zal in Frankrijk in isolement blijven voor tenminste zeven dagen", zo meldt Alfa Romeo in een persbericht.

"Vasseur zal volledig in contact met de garage zijn en volledig operationeel zijn wat betreft zijn taken tijdens de testdagen. Ook zal er geen vervangende teambaas worden benoemd - naar verwachting zal er niks veranderen aan onze werkzaamheden de komende periode", zo luidt het persbericht ook.

Volgens het team zijn geen andere teamgenoten besmet, en de FIA is van mening dat de maatregelen die momenteel van kracht zijn ervoor zullen zorgen dat de testdagen ten alle tijden door kunnen gaan.