Wie rijdt wanneer tijdens de driedaagse wintertest in Bahrein?

Het Bahrain International Circuit nabij Sakhir vormt de komende drie dagen het decor voor de enige wintertest op weg naar het nieuwe Formule 1-seizoen. De tien teams komen in Bahrein in actie met hun nieuwe auto's in de nieuwe kleurstellingen voor 2021.

Het is hun enige kans om gewend te raken aan het nieuwe materiaal, want over twee weken gaat de nieuwe jaargang van start met de Grand Prix van Bahrein. Hieronder een handig overzicht van wie wanneer rijdt tijdens de driedaagse wintertest op Sakhir.

Team 12 maart 13 maart 14 maart Mercedes Bottas (ochtend), Hamilton (middag) n.n.b. n.n.b. Red Bull Racing Verstappen Perez Perez (ochtend), Verstappen (middag) McLaren Ricciardo (ochtend), Norris (middag) n.n.b. n.n.b. Aston Martin Vettel (ochtend), Stroll (middag) Vettel (ochtend), Stroll (middag) Stroll (ochtend), Vettel (middag) Alpine Ocon Alonso Ocon (ochtend), Alonso (middag) Ferrari Leclerc (ochtend), Sainz (middag) n.n.b. n.n.b. AlphaTauri Gasly (ochtend), Tsunoda (middag) Tsunoda (ochtend), Gasly (middag) Gasly (ochtend), Tsunoda (middag) Alfa Romeo Raikkonen (ochtend), Giovinazzi (middag) Giovinazzi Raikkonen Haas F1 Schumacher (ochtend), Mazepin (middag) Mazepin (ochtend), Schumacher (middag) Schumacher (ochtend), Mazepin (middag) Williams Nissany Latifi Russell

*) n.n.b. staat voor 'nog niet bekend'