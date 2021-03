Williams Racing strikt horlogemerk Bremont als nieuwe partner

Het team van Williams is op stoom wat betreft aankondigingen van nieuwe partners. Na eerder deze week al samenwerkingen met B&R Industrial Automation, ZEISS en Nexa3D bekendgemaakt te hebben, is dat lijstje nu weer verder uitgebreid. Williams bundelt namelijk de krachten met horlogemerk Bremont. Het gaat om een Britse firma die in 2002 is opgericht.

Williams-directeur Jost Capito: "Het doet ons plezier om Bremont als officiële partner welkom te heten bij Williams. We beginnen samen aan een opwindend nieuw tijdperk voor ons team. Als buren in Oxfordshire zien wij meer dan voldoende aanknopingspunten voor een synergie en de toewijding van Bremont om de productie van horloges terug te brengen naar Groot-Brittannië zorgt ervoor dat zij de perfecte partner voor ons vormen."

Giles English, medeoprichter van Bremont: "Iedereen bij Bremont is ontzettend trots om samen te werken met Williams Racing. Dit is een team met een rijke historie in de Formule 1 en een beroemde naam in de sportwereld. De overeenkomsten tussen onze twee industrieën zijn enorm en de wederzijdse voordelen van deze samenwerking zijn dan ook ontelbaar. We zijn enthousiast over deze mogelijkheid en zijn benieuwd waar dit verder toe zal leiden."