Lando Norris onthult speciaal 'glitch'-helmdesign voor wintertest

McLaren-coureur Lando Norris heeft een speciaal helmdesign voor de driedaagse test in Bahrein. De jonge Brit heeft gekozen voor een glitch ontwerp dat aansluit bij zijn merchandiselijn. De kleuren zijn hetzelfde als bij zijn standaard helm, maar meer door elkaar en een beetje alsof er een storing (glitch) in het ontwerpproces is opgetreden.

Norris maakte tevens bekend dat hij komend seizoen minder van helmdesign zal wisselen dan vorig jaar en vaker vast zal houden aan zijn standaard geel met donkerblauwe helm, met iets meer geel in het ontwerp voor 2021. Zijn testhelm en zijn vaste helm onthulde hij via onderstaand filmpje:

Glitching to go. 👊🏁@LandoNorris chats us through his helmet plans for 2021 and gives an early glimpse of the new camo-inspired lid he’ll be sporting for #F1Testing in Bahrain. pic.twitter.com/SamVvTq34W