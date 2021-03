Williams duikt in de wereld van 3D-printers met partner Nexa3D

Het team van Williams heeft andermaal een nieuwe partner aan de haak geslagen. Dit keer gaat het om Nexa3D, een bedrijf gespecialiseerd in 3D-printers. Door deze samenwerking krijgt Williams de beschikking over de razendsnelle NXE400 van Nexa3D, de snelste polymeer 3D-printer.

Al Peasland, hoofd technische en innovatie partners bij Williams, over deze nieuwe deal: "We zijn extreem gelukkig om deze samenwerking met Nexa3D aan te kunnen kondigen en we kijken ernaar uit om onze productiemogelijkheden uit te breiden aan de hand van hun innovatieve printtechnologieën. De Formule 1 is een uitdagende omgeving waarin je continu op zoek moet naar verbeteringen om competitief te blijven. Deze samenwerking stelt ons in staat om de grenzen op gebied van 3D-printing te verleggen en Nexa3D kan hierdoor hun producten verder ontwikkelen."

Avi Reichental, voorzitter en een van de oprichters van Nexa3D, vult aan: "Onze samenwerking met Williams Racing vertegenwoordigt een samensmelting tussen engineering van de bovenste plank en de performance van een raceauto. Met zijn ultrasnelle productiecyclus behoort de NXE400 tot de Formule 1 van 3D-printing. Er zijn maar weinig bedrijven die zoveel waarde aan snelheid hechten als Williams en zij vormen de perfecte partner voor ons om deze stap te zetten."