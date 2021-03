McLaren verlengt samenwerking met verfpartner AkzoNobel

De auto's van McLaren zullen ook de komende seizoenen gehuld zijn in een verflaagje van het Nederlandse bedrijf AkzoNobel. De producent van verf en coatings heeft het contract met de Britse renstal weer verlengd. De twee werken al sinds eind 2008 met elkaar samen.

Mark Waller, commercieel directeur bij McLaren Racing: "De passie van AkzoNobel om te verkennen en innoveren komt direct overeen met ons team, ook na meer dan tien jaar aan elkaars zijde nog. We zijn verguld om de samenwerking voort te zetten en AkzoNobel te helpen bij de verdere ontwikkeling van hun verf- en coatingproducten om de performance van onze auto's op de baan vooruit te helpen."

Patrick Bourguignon verklaarde namens AkzoNobel: "We zijn trots om de succesvolle samenwerking met AkzoNobel een vervolg te geven. De geestdrift van het team en hun toewijding tot succes inspireren ons in onze jacht om altijd de beste producten en de beste service aan onze klanten te bieden. We zijn enthousiast om de Sikkens-coating komend seizoen in actie te zien op de MCL35M en we kunnen niet wachten op de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland in september."