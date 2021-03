Williams kondigt samenwerking met B&R Industrial Automation aan

Het team van Williams heeft een nieuwe partner aan zich weten te binden. Het gaat om B&R Industrial Automation, een bedrijf gespecialiseerd in het automatiseren van processen in fabrieken. B&R Industrial Automation zal de windtunnel van Williams in Grove uitrusten met hun PLC-hardware en I/O-modules om het energieverbruik in de faciliteit in kaart te brengen en te managen.

Al Peasland, hoofd technische en innovatie partners bij Williams: "Na een langlopende werkrelatie en ondersteunende rol doet het ons deugd om B&R Industrial Automation als officiële partner aan te kondigen. Met een gedeelde visie op het optimaliseren van de processen en de expertise van B&R op dat gebied zijn we er zeker van dat we hier de vruchten van gaan plukken. We kijken ernaar uit om met onze vrienden van B&R te werken in 2021 en daarna."

Jason Johnson voegt namens B&R Industrial Automation toe: "Hoewel Williams in een omgeving opereert waarin de engineering van het allerhoogste niveau is, stuiten ook zij op dezelfde productionele uitdagingen als de rest van de wereld - de eis om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen zonder dat effectiviteit en kwaliteit daaronder te lijden hebben. We zijn verguld dat Williams voor ons gekozen heeft om hen op dat vlak te helpen."