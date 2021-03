DutchGP-organisatie: "Pas als het niet kan, leggen we ons daarbij neer"

Over een paar maanden is het zover: de Grand Prix van Zandvoort. Het circuit gaat vol voor plan A, een race met publiek. Dit jaar niet in mei, maar van 3 tot en met 5 september.

Een race met publiek, simpel gezegd. Zonder financiële steun is het evenement niet neer te zetten. Het circuit trok flinke sponsoren aan voor de race en veranderde zelfs haar naam. In de titel van de Grand Prix wordt Heineken vernoemd en in de naam van het circuit CM.com. Andere grote supporters zijn Jumbo, 538, VolkerWessels en Pon. De suppliers zijn Mammoet, Holland Casino en Buko.

Plan A is een race met fans, veel fans. Het circuit wil nog steeds een driedaags evenement neerzetten, veel F1-races worden ingekort door een te strak geplande kalender. Voor diegene die er nog bij wil zijn, heeft pech. Alle kaarten die beschikbaar waren voor de 2020-editie die nu geldig zijn in 2021, zijn uitverkocht. Dat komt omdat de race met 1 jaar is doorgeschoven. De organisatie verwacht niet dat ze mensen met een gekocht kaartje moeten gaan teleurstellen: "Wij gaan er voorlopig vanuit dat we de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix met alle tickethouders kunnen organiseren. Mocht dit te zijner tijd niet mogelijk zijn, zullen wij dit communiceren aan onze tickethouders. Wij zullen in overleg met de overheden verschillende scenario’s met bijbehorende maatregelen uitwerken, maar we gaan er voorlopig van uit dat we het evenement met alle tickethouders kunnen organiseren", zo valt er te lezen op de website.

De race van 2020 zou in mei worden verreden, maar door het coronavirus werd die race gecanceld. Op de kalender 2021 stond bij de maand mei, geen Zandvoort, bij september wel. Het eerste weekend van september in dit jaar komt de F1 naar Nederland, eindelijk. De FIA en de FOM hebben daar een bewuste keuze voor gemaakt: "Gezien de wereldwijde belangstelling en de vurige wens van alle racefans om na 36 jaar bij de terugkeer van de Dutch Grand Prix aanwezig te zijn, hebben FIA en FOM gekozen voor een datum in september 2021, waarop de kans het grootst is dat alle tickethouders aanwezig kunnen zijn."

Het circuit verwacht dat de maatregelen dan beperkt zijn en de race gewoon door kan gaan. "Deze nieuwe datum vlak na de zomer, heeft als voordeel dat de piek van de zomervakanties achter de rug is, dat de kans groot is dat het weer goed is en dat de dan geldende corona-maatregelen beperkt zullen zijn. Met andere woorden, de organisatie is heel positief en bereidt zich voor om op deze datum een groot publieksevenement neer te zetten."

Jan Lammers voegde bij het statement van de organisatie toe: "De terugkeer van de Formule 1 naar Nederland is natuurlijk mogelijk gemaakt door gezond ondernemersinitiatief, maar vooral door de massale belangstelling van de vele racefans. De FOM is het met ons eens dat de Grand Prix van Nederland alleen georganiseerd moet worden met die duizenden fans op de tribunes in Zandvoort. Na 36 jaar moet het The Ultimate Race Festival worden." De circuitdirecteur Robert van Overdijk reageerde tegenover de Telegraaf. „De situatie is van dag tot dag aan het veranderen. Iedereen kijkt in een glazen bol. Wij zitten op dit moment volle bak in de voorbereidingen van het raceweeken met meer dan honderdduizend fans per dag. Dat is ook hoe onze businesscase is opgebouwd. Pas als het echt niet mag of kan, leggen we ons daarbij neer.”