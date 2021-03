Officieel: Grand Prix van Portugal in Portimao op 2 mei toegevoegd aan F1-kalender

De speculaties waren er al de afgelopen weken en nu is het officieel geworden. De Grand Prix van Portugal staat ook dit jaar op de F1-kalender van 2021. De race zal opnieuw gehouden worden op het bergachtige circuit van Portimao, in het zuiden van Portugal in de Algarve.

De Grand Prix werd afgelopen jaar gewonnen door Lewis Hamilton met Valtteri Bottas en Max Verstappen als tweede en derde. Destijds zaten er 27.000 fans op de tribunes en ook dit jaar hoopt de organisatie en de FOM dat fans weer op de tribunes kunnen zitten. Het benadrukt echter dat de veiligheid van de mensen die deelnemen aan het evenement, zoals coureurs, teamleden en marshalls, voorop staat. De komende weken zal er een beslissing komen of er fans toegelaten worden, maar de hoop wordt in ieder geval uitgesproken.

F1-CEO en president Stefano Domenicali: "We zijn verheugd om aan te kondigen dat de Formule 1 weer zal racen in Portimão na het enorme succes van de race vorig jaar. We willen de promotor en de Portugese regering bedanken voor hun harde werk en toewijding om ons op dit punt te krijgen."

"We zijn zelfverzekerd en enthousiast over het nieuwe F1-seizoen van 2021, nadat we vorig jaar hebben laten zien dat we 17 races veilig kunnen afleveren en onze miljoenen fans spannende races kunnen bezorgen in een moeilijke tijd. We hopen dit seizoen weer fans op een veilige manier te verwelkomen in Portimão en werken samen met de promotor aan de details van dat plan."