In beeld: Vettel en Stroll voor het eerst op de baan met de AMR21

Gisteren presenteerde het Aston Martin F1 team hun eerste wagen: de AMR21. Het oude Racing Point team zal in plaats van roze 'British Racing Green' als kleurenschema aannemen, en Sebastian Vettel en Lance Stroll zullen de AMR21 in 2021 gaan besturen.

Vandaag publiceerde de Britse renstal de eerste beelden waarin te zien was hoe de AMR21 voor het eerst de baan op ging op een zeiknat Silverstone. Het was tevens de eerste keer (ooit) dat Sebastian Vettel het vermogen van een moderne Mercedes-krachtbron onder zijn rechtervoet had, aangezien de Duitser voorheen alleen nog maar met BMW-, Renault-, of Ferrari-motoren heeft gereden.

Het is voor het eerst dat het Aston Martin-team in de Formule 1 verschijnt sinds 1961, en mikken - net als afgelopen seizoen - op een top 3 finish. Het is afwachten tot de wintertest in Bahrein om te zien waar zij (grofweg) in de pikorde zullen gaan vallen.