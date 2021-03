Max Verstappen raakt eerste monteur Lee Stevenson kwijt

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen moet het vanaf komend seizoen stellen zonder de hulp van zijn eerste monteur Lee Stevenson. De 36-jarige Brit voerde sinds 2015 de groep monteurs aan de ene kant van de garage van de Oostenrijkse renstal aan, toevallig ook de kant waar Verstappen in 2016 terecht kwam na zijn overstap van Scuderia Toro Rosso naar de hoofdmacht als vervanger van Daniil Kvyat.

Onverwacht komt het afscheid van Stevenson niet voor Red Bull Racing en Verstappen. Hij gaat namelijk een andere functie binnen het team bekleden, iets op de showauto-afdeling. "Ik kom binnenkort naar een showcarevenement bij jou in de buurt." Het is nog niet bekend wie de rol van eerste monteur aan de auto van Verstappen over zal nemen.

Samen met de jonge Nederlander beleefde Stevenson veel mooie momenten. "Tien overwinningen, drie pole positions, 42 podiumplekken. Nooit heb ik durven dromen dat ik zo'n ongelooflijke reis af zou leggen met de beste coureur op de grid", verklaarde de Brit via zijn Instagram-pagina.

"Jammer dat we het kampioenschap niet hebben kunnen afvinken samen, maar hij zal dat zeker doen. Mijn reis als eerste monteur van de auto komt tot een einde, ik neem een andere rol binnen het team aan. Ik kon deze nieuwe functie niet laten schieten. Ik wens alle jongens het allerbeste toe, dat ze maar vele overwinningen mogen binnenhalen en ik hoop dat ze met de kroon aan de haal gaan."