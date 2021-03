Hoe snel waren Max Verstappen en Sebastian Vettel ten opzichte van Daniel Ricciardo?

Daniel Ricciardo is de laatste teamgenoot van Max Verstappen die ongeveer op het zelfde tempo zat als de Nederlander. Sinds Daniel Ricciardo het laatste woord had tegen viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel werd duidelijk hoe snel de goedlachse Australiër was.

Tijdens het 2014-seizoen had Ricciardo tijdens vrijwel elke race een antwoord op zijn teamgenoot, en wist dan ook alle drie de keren dat Mercedes hun steekjes liet vallen de race te winnen. Vettel maakte een rampzalig seizoen mee, en besloot dan ook het seizoen er na voor Scuderia Ferrari te gaan rijden.

In 2016 kwam Max Verstappen naast Daniel Ricciardo te rijden. Meteen werd duidelijk dat Max goed mee kon komen wat betreft het tempo van Daniel Ricciardo. Langzamerhand maakte Verstappen een naam voor zichzelf. Hoewel dit misschien niet altijd in absolute WK-punten te zien is geweest, creëerde Verstappen de indruk dat hij de snellere coureur van de twee begon te worden.

Een gebruiker op het platform Reddit heeft uitgerekend hoe Max Verstappen en Sebastian Vettel zich verhielden ten opzichte van Daniel Ricciardo. Hierbij heeft diegene gekeken naar het gemiddelde verschil in alle race ronden, het gemiddelde verschil in kwalificatie, hoe vaak diegene procentueel boven Ricciardo eindigde en hoeveel procent beide heren een mechanische DNF op hun naam kregen.

Zo is in bovenstaande afbeelding te zien dat Sebastian Vettel het niet makkelijk had tegen Daniel Ricciardo. Waar de Duitser de vijf jaar daarvoor heer en meester was in het team uit Milton Keynes, reed er in 2014 iemand naast hem die ronduit sneller was. Vettel was gemiddeld 0,143% langzamer in alle race ronden, en 0,224% langzamer in kwalificatie. Slechts een vierde van alle races wist Vettel hoger dan Ricciardo te eindigen in de race, en slechts ongeveer een derde van alle kwalificatie sessies was Vettel sneller.

Als we naar de statistieken van Verstappen, echter, ten op zichte van Ricciardo kijken, is het een heel ander verhaal. Over alle race ronden was Verstappen gemiddeld 0,144% sneller dan Ricciardo. Ook in kwalificatie was Verstappen sneller dan Ricciardo, met 0,138%. Sterker nog, in twee derden van alle keren eindigde Verstappen hoger dan Ricciardo in zowel de race als in kwalificatie.

Nu zal een Formule 1-kenner waarschijnlijk denken: ja, maar Ricciardo had erg veel uitvalbeurten. Daar heeft deze Reddit-gebruiker rekening mee gehouden. De statistieken meegenomen in de afbeeldingen gelden alléén voor sessies waarbij beide coureurs wisten te finishen.

Hoewel deze getallen laten zien dat Vettel duidelijk langzamer is dan Ricciardo, moeten de cijfers enigszins genuanceerd worden. Vettel kon beslist niet met de RB10 omgaan, en had vaak ook last van het feit dat zijn krachtbron niet optimaal presteerde. Ook ging dit maar om één seizoen. Wat er wellicht wél geconcludeerd kan worden, is dat Max Verstappen écht waanzinnig snel is.