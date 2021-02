'Ferrari opteert bij livery voor 2021 voor twee tinten rood'

Het team van Ferrari zal komend seizoen een iets andere kleurstelling gebruiken. Uiteraard blijft rood de basis vormen voor de livery van de Scuderia, maar Formu1a.uno bericht dat de Italiaanse renstal de SF21 gaat hullen in twee verschillende tinten rood.

De onderkant van de nieuwe bolide zal bestaan uit het donkere rood waarmee Ferrari afgelopen seizoen op Mugello hun 1000ste Grand Prix in de Formule 1 afwerkte. Dat loopt dan over in het rood dat we gewend zijn van de SF1000 van vorig jaar.

Het Italiaanse Formu1a.uno stelt verder dat Ferrari een nieuwe versnellingsbak heeft ontwikkeld en de twee beschikbare tokens heeft gespendeerd aan een nieuwe achterwielophanging. Daarnaast is de aerodynamica onder handen genomen.

De competitiviteit van Ferrari zal echter in grote mate afhangen van de krachtbron. Wat dat betreft heerst er optimisme in Maranello, aldus Formu1a.uno. De Scuderia hoopt komend seizoen af te rekenen met het magere jaar 2020.