Max Verstappen bewust ingetogen om geen hype te veroorzaken

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen reed woensdag zijn eerste rondjes met de auto voor 2021, de RB16B. Na afloop van die eerste kennismaking woog de Nederlander zijn woorden zorgvuldig. Dat was een bewuste keuze, geeft Verstappen toe. Hij wil geen verwachtingen wekken die misschien niet waargemaakt kunnen worden. Een shakedown biedt wat dat betreft gewoon te weinig inzicht in de kracht van een nieuwe bolide.

Verstappen legt uit: "Ik kan er weinig van zeggen. Ik reed op demobanden. Het voelde normaal en het was fijn na de winterstop weer in de auto te zitten, maar heeft totaal geen zin om nu voorspellingen of stoere uitspraken te doen. Laten we elkaar niet gek maken."

"We hebben honderd kilometer met de auto gereden, een paar rondjes per coureur. Dat is net genoeg om de basis van de auto in de vingers te krijgen en een eerste indruk op te doen van de nieuwe Honda-motor. Meer stelt het niet voor, maar het voelde goed en comfortabel. Veelbelovend."

Pas in maart zullen de teams in Bahrein tijdens de enige wintertest en de eerste Grand Prix van het seizoen iets wijzer worden over de verhoudingen. "Daarna weten we ongeveer waar we staan en of onze doelen haalbaar zijn. We willen races winnen en kampioen worden, maar er eindeloos over praten is zinloos. We moeten het op de baan laten zien. Geen woorden, maar daden. Ik heb geen zin in een hype", aldus Verstappen.

In zijn ogen gelden hij en zijn werkgever als uitdager, want Mercedes blijft na de aaneengeregen titels van de voorbije jaren de uitgesproken favoriet. Verstappen: "Zij zijn favoriet. Dat kan niet anders. Laten we bescheiden blijven. Ik hoop ook dat Ferrari weer terugkeert in de voorhoede. Dat zou goed zijn voor de sport."