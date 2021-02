Sergio Perez na shakedown: "De RB16B bezit een hoop potentie"

Sergio Perez heeft na zijn eerste runs met de Red Bull Racing RB16B vastgesteld dat de auto boordevol potentieel zit. De Mexicaan was gisteren samen met teamgenoot Max Verstappen en test- en reserverijder Alexander Albon voor een filmdag in Silverstone. De drie gingen allen met de RB15 uit 2019 de baan op om promotiemateriaal te schieten, maar Perez en Verstappen mochten ook wat meters maken met de nieuwe RB16B.

Dat beviel Perez wel. "Voor het eerst met een nieuwe auto rijden is altijd speciaal, zowel voor een coureur als voor het team. Er is in de winter zo hard gewerkt aan de nieuwe bolide dat het altijd wel even een emotioneel moment voor iedereen is. Ik kan zeggen dat de RB16B volgens mij een hoop potentie bezit. De omstandigheden waren niet geweldig, maar het was fijn om een gevoel met de bolide op te doen. Het is opwindend. Ik heb ook met de RB15 mogen rijden, maar ik voelde een duidelijke stap voorwaarts wat betreft grip en topsnelheid."

De eerstvolgende keer dat Perez en Verstappen in de RB16B kruipen is van 12 tot en met 14 maart bij de enige wintertest van dit jaar, in Bahrein. Twee weken na de laatste testdag vindt de eerste Grand Prix van 2021 plaats, eveneens op het circuit van Sakhir. Red Bull Racing hoopt dit jaar eindelijk de hegemonie van Mercedes te kunnen doorbreken en motorenpartner Honda uit te zwaaien met de wereldtitel.