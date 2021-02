Yuki Tsunoda test nieuwe AlphaTauri-bolide op Imola

AlphaTauri-rookie Yuki Tsunoda mocht vandaag met de nieuwe bolide van het team voor het eerste de baan op. De coureur reed gisteren al wat rondjes voor het team, maar dat was in de 2019-bolide.

De coureur mocht vooral aanvoelen hoe de nieuwe neus was van de 2021-bolide. Het team presenteerde de AT02 namelijk met een nieuwe neusontwikkeling. Het team heeft daar ook haar twee tokens aan uitgegeven. Tegenover Motorsport.com zegt de technisch directeur Jody Egginton: "We hebben ervoor gekozen om onze twee tokens te gebruiken voor een nieuwe neus en hebben ook de voorwielophanging opnieuw ontworpen. Als gevolg hiervan hebben we ervoor gekozen om een aantal door Red Bull Technology geleverde stuurcomponenten te updaten naar de 2020-specificatie, zoals toegestaan door de technische voorschriften."

"De belangrijkste aero-cijfers zijn beïnvloed door de aero-wijziging, maar we hebben heel hard gewerkt om de verloren prestaties te herstellen en ook het aerodynamische bedieningsvenster voor de auto te verbeteren."

Over hoe snel de nieuwe auto zal gaan, durfde hij geen uitspraak te doen. "Hoe snel zal onze auto zijn? Het is nog niet iets waar ik een exact nummer op zou willen zetten. Alles bij elkaar genomen, zou ik zeggen dat we waarschijnlijk een prestatieniveau zullen zien dat vergelijkbaar is met dat van medio 2020."

Hieronder zie je de foto's en video van de nieuwe bolide getest door Yuki Tsunoda.